BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK!

KIRŞEHİR (Habermetre) - Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenen "Yolcu" ve "Pamuk Prenses adlı Oyunlar yoğun ilgi gördü. Kırşehir Belediyesi Tiyatro Kulübü'nün hazırladığı Yolcu adlı oyun 22 Ekimde; Pamuk Prenses adlı oyun da 25 Ekim'de sahnelendi. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi'nin yaşamın her alanında faaliyetlerine devam ettiğini dile getirerek; kültür sanat alanında da Kırşehirli hemşehrilerimize buluşmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Başkanımız Ekicioğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Bilindiği üzere geçtiğimi yıl pandemi koşulları nedeniyle kültür sanat faaliyetlerinde zorunlu bir ara verme dönemi yaşanmıştı. Bu yıl gerekli önlemlerin alınarak ve sosyal mesafe kurallarına da uyularak yapılan kültür sanat faaliyetlerimizle Kırşehirli hemşehrilerimiz özledikleri programlara katılıyorlar. Bir yandan konserlerimiz, panellerimiz sürerken bir yandan da Tiyatro oyunlarımız sergilenmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda, Gülşen Kutlu, Musa Eroğlu ve Kıraç gibi isimleri Kırşehir halkıyla buluşturmuştuk. Cumhuriyetimizin 98. Yılı nedeniyle yine Cacabey Meydanı'nda 29 Ekim 2021 Cuma günü Mary Jane konseriyle Cumhuriyet Bayramımızı taçlandırıyoruz. Kültür sanat hayatı tam olan toplumların gelişme hızının artacağı düşüncesiyle çalışmalarımız Tiyatro alanında da devam ediyor. Bu kapsamda Kırşehir Belediyesi Tiyatro Kulübü'nün hazırladığı Yolcu adlı otun 22 Ekimde; Pamuk Prenses adlı oyun da 25 Ekim'de sahnelendi ve hemşehrilerimizin büyük beğenisini topladı. Oyunların hazırlanması ve gösteriminde tüm emeği geçenleri kutluyorum. "

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