BAŞKANIMIZ BİLGİN'İN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI…

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkanımız Bilgin mesajında; "Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Tam bağımsız, bölgesinde ve dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye'yi milli ve manevi değerlerine bağlı, yeniliğe açık, çalışkan ve azimli gençlerimizle inşa edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. " ifadelerine yer verdi.

Oluşturma Tarihi : 28 Ekim, 2021

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