BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KONFERANS

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu öğrencilerine konferans verdi.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi konferans salonunda yapılan programda Başkanımız Bayındır, Yerel Yönetimler bölümü öğrencilerine kentleşme ve Konut politikası konulu konferans verdi. Başkanımız daha sonra öğrencileri bilgilendirerek konferans sonunda soruları cevapladı. Öğrenciler, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tehlike çanları çalan Beyşehir Gölü'ndeki su azalmalarına dikkat çekti. "BEYŞEHİR'İ BİR KENTTEN ÖTE GÖRMEK ZORUNDAYIZ" Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu öğrencilerine kentleşme ve konut politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Başkanımız Bayındır, Bir şehri planlayarak yapmak şehir plancılarının görevidir. Ancak plancının yapmış olduğu planlamanın dışına çıkarsanız karmaşa yaratır ve o kent bozulur. Biz mümkün mertebe 1990'lı yıllarda Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğüne dediğim talimat şu idi kent estetiğine uyması amacıyla kente beyaz uyguladık. Yüce Allah'ın verdiği bütün güzelliklerin birleştiği yere bakacak olursak tüm bu güzellikleri Beyşehir'de görürsünüz. O nedenle Beyşehir'i bir kentten öte görmek zorundayız. Yeni çevre yolu çalışmaları devam ediyor. Buradaki kent planını da yapılan yola göre planlamak zorundayız. Merkezi dağıtmamız gerekiyor. Tek çarşıyla Beyşehir yük kaldıramayacağını görüyoruz. Beyşehir'in en merkezinde otopark sistemlerini çözmek için hazırlık yapıyoruz. Beyşehir'in yapı istikrarını alternatifli alanlar yaratmanın vatandaşın gezi alanlarını, yeşil alanlarını görmesini ve ulaşabilmesini sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı yer yer söylüyor yatay mimariyle gitmenin yararını göreceğine inanıyorum ve bende onlardan biriyim. Benim iddiam, ortaya koyduğum ufuk ve vizyon şu; Beyşehir - Yeşildağ arasındaki kıyının mutlaka bir gün ya 2 yıl içinde ya da 5 yıl içinde elektrikli raylı sisteme doğru gitmesinin gereğine inanıyorum. Hedefim bu yönde olacak. Böyle bir sisteme doğru da gitmemiz gerekiyor. O nedenle Beyşehir kentin ötesi görmek zorundayız bakmak zorundayız. Bence Beyşehir'de konut politikasını da kentleşmenin yorumunu da doğru çizmek zorundayız. " dedi. "BEYŞEHİR GÖLÜNÜN KODUNUN 1123, 40'A ÇIKMASI GEREKİYOR" Konferansta Öğrenciler tarafından Beyşehir Gölü hakkında yöneltilen sorulara cevap veren ve açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır; "Beyşehir Gölünden şimdiye kadar tarım bölgelerine su verdik. Dolayısıyla buna bir sınır koymak adına 1122. 40 kodunu yasal olarak kayıtlara geçirdik. Eskiden çiftçiler göl suyunu idareli kullanırdı. Günümüzde ise yapılan vahşi sulamalardan dolayı Beyşehir Gölünden acımasızca su akıtılıyor. Bizim bu kanal açık olduğu sürece gölden su akmayana kadar su alalım anlayışına karşıyım. Beyşehir Gölünün kara gününde yanında yoksanız, yarın sulama gününde niye varsınız diyorum. Devletin DSİ ve bütün yetkililerine söylediğimiz. Beyşehir gölünün kodunun 1123, 40'a çıkması gerekiyor. Yani su almanın minimum kodunun 1123, 40'a gelmesi lazım. Şimdi onun mücadelesini veriyoruz. Bu konuda milletvekillerimiz ve ilgililer gereğini yapıyorlar. Beyşehir olarak bunun takibinde olacağız" ifadelerini kullandı.

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