BAŞKANIMIZ, AKEDAŞ YETKİLİLERİYLE PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞTÜ

ADIYAMAN (Habermetre) - AKEDAŞ yetkilileri, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, kurumları tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman'da elektrik dağıtım işini üstlenen AKEDAŞ firmasının yetkilileri, Adıyaman'da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

AKEDAŞ Dağıtım Hizmetler Direktörü Mehmet İlbasan ile AKEDAŞ Bölge Proje Tesis Müdürü Alparslan Tatar'ı makamında ağırlayan Başkanımız, yetkililerden AKEDAŞ tarafından Adıyaman'da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özellikle elektrik tellerinin yer altına alınması ve Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmalarının görüşüldüğü ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kurumlarımızın çalışmaları ve projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyor, yapılacak olan her hayırlı hizmetin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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