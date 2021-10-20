Başkan Zeydan Karalar; "Muhtarlar bizim yol ve kader arkadaşlarımız."

ADANA (Habermetre) - Başkan Zeydan Karalar ; "Ne dediysek yerine getireceğiz. Adana'nın önü açık. "

Başkan Zeydan Karalar, uluslararası kredi notu BB olarak açıklanan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, 2023 ortalarında denk bütçe ile yoluna devam edeceğini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi. Merkez ve kırsal ilçelerdeki muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, muhtarları dinlemeye, muhtarlarla istişare yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, muhtarlarla yol ve kader arkadaşları olduklarını belirtti.

MUHTARLARIMIZ DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞLARI

Başkan Zeydan Karalar, "Ekim ayı Cumhuriyetimizin ilan edildiği ay. Demokrasinin temelinin atıldığı bu ayda demokrasinin temel taşı olan muhtarlarla birlikte olmaktan ve muhtarlar gününü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Muhtar arkadaşlarımız bizim nasıl çalıştığımızı Seyhan Belediyesi'nden bilirler. Çok iş yaptık ama yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Bu kardeşiniz ancak muhtarlarımızın mahallelerdeki dertleri sonlandığı zaman başını yastığa rahat koyar. Buna kendini adamış bir kardeşinizim. Çok yoğun çalışıyoruz. Bu tempoya nasıl dayandığımı soruyorlar zaman zaman. Ben enerjimi ve çalışma gücümü hemşehrilerimden alıyorum. Halkımıza hizmet için yorulmamak üzere yola çıktık. Böyle devam edeceğiz" dedi.

2023'TE DENK BÜTÇE

Borcu gelirinin 4 katı bir belediye devraldıklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, hizmet için alımı yapılması zorunlu malzeme fiyatlarının da çok fazla artış gösterdiğini ifade etti. Asfaltın temel maddesi olan bitümün tonunun geçen yıl 1500 lira olduğunu, bu yıl 6 bin liraya yükseldiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Bir ailenin geçimini düşündüğümüzde bile, gelir giderden azsa, bir süre sonra tıkanırsınız. Finansı düzeltmeniz gerekir. Biz ilk geldiğimizden itibaren bunun için çalıştık ve hala çalışıyoruz. Çok iyi yoldayız. Her yıl bir öncekinden daha iyi hale geliyoruz. Teslim aldığımızda borcumuz gelirimizin 4 katıyken, 2021'in sonunda, borcumuz, gelirimizin iki katından daha az hale gelmiş olacak. 2022'nin sonunda gelirimiz muhtemelen 3 buçuk milyar lira civarında olur. Borcumuz da 4 milyar liranın altına düşer. Bunu söylemek cesaret ister ama bizimki bir hesap. Mali disiplinle yapıyoruz tüm bunları. Bizim yaptığımız bütçe yüzde 90 tutmazsa kendimizi başarılı saymayız. 2023'ün ortasında geliri giderine denk bir bütçe oluşturacağız ve Adana'nın da yolu açılmış olacak. Bu işler oturarak, seyrederek olmuyor. Her şeyi hesaplı, kitaplı yapıyoruz" diye konuştu.

NE DEMİŞSEK YERİNE GETİRECEĞİZ

Şu ana kadar Adana'nın yüzde 80'ine dokunduklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Bazen bir mahalleye gittiğimde 'Her tarafı yaptın, bizim sokak kaldı' diyorlar. Aslında her tarafı yaptığımıza göre, sıra yapılmayanlara geldi demektir. Bu kardeşinize güvenin. Ne demişsem onu muhakkak gerçekleştireceğiz. "

DERMAN BİR İLK VE SAHA EKİPLERİ HALKIN İÇİNDE

İşleri ve hizmetleri aciliyet sırasına göre, en ekonomik şekilde yaptıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan Derman ekibini kurduk. Kentin dört bir yanında halkın sorunlarını alıyorlar ve karşılıyorlar. Yanında saha ekipleri kurduk. Mahallelerde muhtarlarla buluşuyorlar, evlere gidip ihtiyaçları öğreniyorlar ve çözümü için gerekenler yapılıyor. "

ALTYAPI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Adana'da altyapı hizmetlerine büyük önem verdiklerini ve önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, ilçelerde su isale hatları döşediklerini, asbestli boruları değiştirdiklerini söyledi. 1300 km su isale hattı döşendiğini, bunu yaparken de yolları kazmak zorunda kaldıklarını ve asfaltlanacak yol kilometresinin arttığını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, kentin bir çok noktasında yağmur suyu tahliye hatları döşendiğini de belirtti.

Tüm bunları ve başka devasa işleri tasarruf yaparak, ihalelerdeki yüzde 1'lik kırımları, yüzde 35 civarında oranlara yükselterek ve aynı işi çok daha uygun ihale fiyatlarına gerçekleştirerek hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, 2018'de 95 milyon lira zarar eden ASKİ'yi, 8 ay gibi kısa bir sürede 145 milyon lira artı değer üretir hale getirdiklerini bildirdi. Başkan Zeydan Karalar, ASKİ'de 2020'de pandemiye rağmen 165 milyon lira artı değer üretildiğini, bu paraların hizmete dönüştüğünü kaydetti.

5 YIL SONUNDA 1 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Başkan Zeydan Karalar, "300 milyon liraya yüzde 20'si tamamlanabilen Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesini o halde bıraksaydık 1 milyar 600 milyon liraya mal olacaktı. Aynı işi yapmak için biz 270 milyon liraya anlaşma yaptık. Bu para halkımıza hizmete dönüşüyor. Mazot tüketimini azalttık. Daha fazla iş yaptık ama 5 milyon litre daha az mazot kullandık. Sadece buradan 40 milyon lira tasarruf yapıyoruz. Çöp tasfiyesi için ödenen parayı artık ödemiyoruz ve yılda 36 milyon, dönem toplamı için yaklaşık 150 milyon lira da oradan tasarruf sağlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile belediyenin cebinde 26 milyon lira daha kalmasını sağladık. ASKİ'de araçları kurumun malı yapmaya başladık. Ayda 6 milyon liralık araç kirasını 3 milyon liraya indirdik. Yılda 36 milyon lira tasarruf da oradan. Bizim 5 yılda yaptığımız tasarruflarla belediyenin cebinde yaklaşık 1 milyar lira para kalacak. Bu 1 milyar liranın 500 milyonu halkımıza hizmete dönüşür, 500 milyonu ile de borç ödenir" dedi.

YEDİGÖZE'DEN SU GETİRME PROJESİNİN TEMELİ ATILACAK

Trafik sorununun azalması için çok sayıda yol, altgeçit ihalelerinin yapılmaya başlandığını ve daha bir yığın iş yapılacağını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, Yedigöze Barajı'ndan su getirecek projenin temelini de yakında atacaklarını müjdeledi.

Sadece Ceyhan'da 150 bin ton asfalt döküldüğünü, 236 km su isale hattı döşendiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, geçmişte yapılamayan bu işleri hayata geçirmenin kolay olmadığının altını çizdi.

ULUSLARARASI KREDİ NOTUMUZ ÇOK İYİ

Daha çok iş yapacaklarını duyuran Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Adana'da metronun 2. hattını yapmak zorundayız. Toplu taşımayı yapmazsak merkezde trafiği rahatlatamayız. Sarıçam'da iki yolla orayı rahatlatacağız. Kozan'a ve o bölgeye gidecek insanlarımızın işi kolaylaşacak. Ama merkez için metronun 2. hattı mutlaka gerekli. Bu iş için Cumhurbaşkanımızın imzasının ardından 300 milyon dolar da kredi bulmamız gerek. Uluslararası kredi veren kurumlar bizi incelediler ve kredi için BB notu verdiler. Adana adına çok sevindim. Bunun anlamı çok büyük. Metro ve diğer işler için kredi bulma şansımız yükseldi böylece. Önümüz açık. Birlikte güzel işler yapıyoruz ve çok daha güzel işler yapacağız. Şimdiden bütün muhtarlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. "

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