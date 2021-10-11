KOZAN, ADANA (Habermetre) - Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri Kozan'da yapıldı

Başkan Zeydan Karalar, "Dünyaya ' Türk gibi kuvvetli' dedirten güreşçilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. "

Çeşitli siyasi görüşlerin sporla birleştiği güreşlerde 585 sporcu er meydanına çıktı

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Adanalı Güreşçi İsmet Atlı adına düzenlenen Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin 5'incisi Kozan'da yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Türkiye Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, CHP Genel Merkez Spor Kurulu Üyeleri, Atlı Ailesi adına MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Eski Milli Güreşçi Hüseyin Atlı, uluslararası ve ülke genelinde önemli başarılara imza atan eski milli güreşçiler, Kozanlılar ve konukların katıldığı 5. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nin ağalığına Zeydan Karalar seçildi.

Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli yaş ve kategorilerde 585 sporcunun katıldığı güreşlerde Başpehlivan İbrahim Bölükbaşı olurken, ikinci Hüseyin Gündüz, üçüncü Fatih Yaşarlı, dördüncü Halil Hapur oldu.

GÜREŞLERİ YENİDEN BAŞLATMANIN GURUNUNU YAŞIYORUZ

Türk Güreşine destek amacıyla dereceye girenlerin ödüllendirildiği güreşlerin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İsmet Atlı Güreşleri'ni yeniden başlatmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, "İsmet Atlı gibi, Mersinli Ahmet gibi, Ahmet Ayık gibi ve diğer Karakucak Güreşçileri gibi bizim şanlı bayrağımızı gönderlere çekenleri asla unutmamalıyız ve unutmayacağız. Gençliğimizde ve çocukluğumuzda, güreşçilerimiz olimpiyat ve dünya şampiyonu olduklarında, şanlı bayrağımızı göndere çektirdiklerinde duygulanıp ağlıyorduk. İsmet Atlı başta olmak üzere hepsinin ruhları şad olsun" dedi.

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Güreşin ata sporumuz olduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Dünyada 'Türk gibi kuvvetli' dedirten, ata sporumuzu yapan güreşçilerimizdir. Bunu unutmayacağız ve dünyaya da unutturmayacağız" diye konuştu.

MEHER MARŞI DA BİZİMDİR, İZMİR MARŞI DA…

Güreşleri; Atlı Ailesini temsil eden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ile birlikte düzenlediklerini ve aslında bunun Türkiye'nin özlediği bir tablo olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Türkiye artık bölüştüren ve ayrıştıran siyaset ve siyasetçi istemiyor. Türkiye artık barıştıran, ayrıştırmayan, kucaklayan bir siyaset dili istiyor. Türkiye olarak bunu başardığımızda önümüz açılır. Mehter Marşı da bizimdir, İzmir Marşı da. Biz hepsine sahip çıkıyoruz. Birlikte olduğumuz sürece daha güçlü olacağız. Birlikten kuvvet doğar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin temellerini o denli sağlam atmış ki; kimsenin bölmeye, Cumhuriyeti yıkmaya gücü yetmeyecek. "

Başkan Zeydan Karalar; teşvik amacıyla çeşitli ödüller verilen sporculara başarılar diledi.

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