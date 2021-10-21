KARATAŞ, ADANA (Habermetre) - Turizm ilçesi Karataş'ın sorunları hızla çözülüyor

Başkan Zeydan Karalar, Karataş'ın çehresini değiştiriyor

Büyükşehir ve ASKİ çalışıyor, Karataş'ın asırlık sorunları çözülüyor

İlçede yapımı süren arıtma tesisinin yüzde 85'i tamamlandı, altyapı ve üstyapı sorunları hızla gideriliyor, içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı ve asbestli su boruları, sağlıklı borularla değiştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Karataş İlçesi'nin asırlık sorunlarını çözüme kavuşturmak için mesai kavramı gözetmeksizin hizmet üretmeye devam ediyor. HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN ARITMA TESİSİNİN YÜZDE 85'LİK KISMI TAMAMLANDI

Karataş ilçesinin istenilen seviyede bir turizm ilçesi haline gelmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan arıtmasızlık sorunu yakın zamanda tarihe karışacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, ilçenin turizm pastasından hak ettiği payı alması için çok önemli hizmetlerden biri olarak gördüğü ve büyük önem verdiği İleri Karataş Biyolojik Arıtma Tesisi tamamlandığında ilçede deniz kirliliğine neden olan sorun ortadan kalkacak.

Arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte, Karataş ilçesi için hayati önem arz eden ileri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi günlük 6. 250 m³ kapasiteyle hizmet verecek tesis inşaatının %85'lik kısmı tamamlandı. Ayrıca; Atık su Arıtma Tesisi inşaatı kapsamında 2. 865 m kolektör hattı yapım işi de sona erdi.

İlçenin tarihi sorunu haline gelen ve turizm açısında olumsuz algılara sebep olan kirlilik, İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin tamamlanmasının ardından ortadan kalkacak.

ASBESTLİ İÇME SUYU BORULARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Karataş ilçesinde geçmişte yaygın olarak kullanılan asbestli boruların kanserojen maddeler ihtiva etmesi ve insan sağlığını doğrudan tehdit etmesinden dolayı asbest içeren boruların kullanımına da son veriliyor.

Asbestli boruların yerine günümüz teknolojisi ile imal edilen 70. 000 m uzunluğunda sağlıklı, daha dayanaklı ve kaliteli içme suyu boruları döşendi. Yeni nesil içme suyu borularının döşenmesi işinin tamamlanmasıyla, yıllardır yaşanan ve içme sularında kayıp-kaçaklara neden olan sorunlar giderildi.

KARATAŞ'IN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Adana genelinde alt yapı sorunlarını çözmek adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Karataş İlçesinde yıllardır yaşanan içme suyu sorunlarını gidermek için bir süre önce başlatmış olduğu çalışmaları tamamlandı. Böylece vatandaşlarımızın bugüne kadar yaşadığı içme suyu sorunu ortadan kaldırdı.

Yapılan bu çalışmaların yanı sıra, yeni döşenen içme suyu hatlarıyla birlikte vatandaşların şebeke suyunu aynı kalitede kullanabilmeleri için abone bağlantıları yapılarak; eskiyen, çürüyen galvanizli boru bağlantıları yenilendi ve daha sağlıklı içme suyu temini sağlandı.

ALTYAPI BİTİRİLİYOR, ÜSTYAPIYA GEÇİLİYOR

Yağışlı günlerde oluşabilecek su baskınlarının ve sel ihtimalinin ortadan kaldırılmasına yönelik kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları da aralıksız devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 2. 175 m yağmursuyu, 4. 100 m kanalizasyon hattı döşendi.

ASKİ'nin altyapı çalışmaları ve içme suyu şebeke inşaatı nedeniyle kazı yapılan cadde ve sokaklarda üst yapı yenilenerek asfaltlama gerçekleştiriliyor.

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