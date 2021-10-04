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Başkan Yılmaz, zeytin hasatına katıldı

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Başkan Yılmaz, zeytin hasatına katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık'ta gerçekleştirilen zeytin hasatına katıldı.

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık'ta gerçekleştirilen zeytin hasatına katıldı. Zeytin emekçileriyle birlikte çalışan Başkan Yılmaz, bölgemizde dünyanın en iyi zeytinlerinin yetiştiğini söyleyerek üreticilere bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini dilediğini söyledi.

Asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Balıkesir'de, zeytin hasadı başladı. 13 milyon zeytin ağacıyla Türkiye'nin en büyük zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'de hasat heyecanına, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ortak oldu. Ayvalık'ta bir zeytin bahçesinde gerçekleştirilen hasata katılan Başkan Yücel Yılmaz, zeytin emekçileriyle birlikte zeytin silkti.

"BU YIL MAHSUL OLDUKÇA DOLGUN VE VERİMLİ"

Balıkesir'de, Körfez Bölgesi'nin en önemli gelir kaynağı olan zeytinciliğin yöre halkı tarafından çok büyük saygı duyularak yapıldığını ifade eden Başkan Yılmaz "Burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, ekmeğini zeytincilikten kazanıyor ya da ailesine ek gelir sağlıyor. Yöre halkımız için zeytincilik aynı zamanda bir gelenek. Her biri hasadını ve üretimini büyük bir özenle yapıyor, işine minnet ve saygı duyuyor. Bölgemizde dünyanın iyi zeytinleri yetişiyor. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ayvalık Zeytinyağı, Burhaniye Zeytinyağı ve Edremit Zeytinyağımızda Coğrafi İşaret bulunuyor. 13 milyon ağacımızın her bir bereketli. Bu yıl mahsul oldukça dolgun ve verimli. Zeytinlerimizi yazın sinek vurmamış, üreticilerimiz bu yıl zeytinde yüksek rekolte beklediklerini söylüyor. Hasadımız bol ve bereketli olsun. " diye konuştu.

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