Başkan Yetişkin'den Teknofest'te ödül alan gençlere destek

TEKNOFEST'te yarışan Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri fotoğraf çekme, parmak kaldırma ve kapı çalma aparatları ile yüzde 98 engelli arkadaşlarını hayata bağladı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ödüllü proje sahibi Efe Bilir, Yiğit Aliyev ve Ege Katmerci ile bir araya geldi.

Yüzde 98 engelli arkadaşları Ege Katmerci'nin hayatını daha yaşanabilir kılmak için geliştirdikleri projeyi Başkan Yetişkin'e anlatan çocuklar "Hem okulda öğrendiklerimizle hem de 3D yazıcıyla neler yapabileceğimizi kararlaştırarak Ege abi için aparatlar tasarladık. Bunlardan ilki bir fotoğraf çekme makinesi. Ege abi bir Solo Türk hayranı, uçakları ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Bu hobisini gerçekleştirebilmesi için yatay ve dikey açıda dönebilen bir aparat geliştirdik. Bu aparatın bağlı olduğu bir buton, Ege abinin aracında bulunuyor. O butona bastığında istediği gibi fotoğraf çekebiliyor. Parmak kaldırmak bizim için çok basit olsa da Ege abi için çok büyük bir şey. Çünkü sınavlarda kağıdı, kalemi düşüyor ya da silmesi gereken bir yazı oluyor. Öğretmene seslenmesi arkadaşlarının dikkatini dağıtmasına sebep olabiliyor. Onun bu ihtiyacını karşılamak için geliştirdiğimiz parmak kaldırma aparatıyla Ege abi, önündeki butona basarak rahatlıkla parmak kaldırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kapı çalmakta güçlük çeken Ege için kapı çalma aparatı da tasarladıklarının altını çizen Efe ve Yiğit "Ege abi, kapıyı çalmak için gerilerek ve ilerleyerek kapıya vuruyordu. Bunu yaparken de ayağı zedeleniyor, yaralanıyor ve şişiyordu. Bu ihtiyacına yönelik kapı çalma aparatı tasarladık. Ege abi, diğer aparatlarda olduğu gibi önündeki tuşa basarak aracının alt kısmında yer alan düzenek sayesinde rahatlıkla kapı çalabiliyor. " dedi.

Seferihisar'ın "Engelsiz Kent" olması için elimizden geleni yapıyoruz

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Yiğit ve Efe kardeşlerimi böyle duyarlı bir projeye imza attıkları için kutluyorum. Öğrencilerimizin inovatif fikir ve projelerinde her zaman yanlarındayız. Ayrıca öğrencilerimizin en büyük destekçileri öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Biz de Seferihisar'ın "Engelsiz Kent" olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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