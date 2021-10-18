Başkan Yalçın: 'Muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz' - Haberler
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Başkan Yalçın: "Muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında muhtarların yerel yönetimlerin en yakın paydaşları olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajında; "Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüz. Onlarla birlikte mahallelerimize en doğru, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkanı buluyoruz. Bu vesile ile başta Talasımızın mahalle muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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