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Başkan Vidinlioğlu, KASMEK'te incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Vidinlioğlu, KASMEK'te incelemelerde bulundu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde (KASMEK) incelemelerde bulundu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde (KASMEK) incelemelerde bulundu.

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'ne (KASMEK) giden Vidinlioğlu, sınıf sınıf gezerek kursiyerler ve eğitimciler ile sohbet etti. Başkan Vidinlioğlu, kısa zamanda böyle bir hizmeti sunabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çalışmaların devam ettiği E-spor sınıfında da incelemelerde bulunan Vidinlioğlu, aynı zamanda satranç da oynadı.

Vidinlioğlu, "325 kesin kaydımız var. 60'da ön kayıt var. Toplam 385 kursiyerimize hizmet verilecek. Hemen hemen ilk etapta açılan tüm kurslar dolu. 2 robotik kodlama atölyesi, 1 bilişim teknolojileri atölyesi, 3 müzik atölyesi, 1 zeka Oyunları atölyesi ve 3 çok amaçlı atölyemizde bugün itibariyle kurslar veriliyor. Uttan bağlamaya, gitardan piyanoya, robotik kodlama derslerine çok özel ve anlamlı kurslar var. Meslek edinme kurslarımız devam edecek. Burası çok güzel bir eğitim yuvası olacak. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için böyle bir hizmeti getirmiş olduk. Öyle zannediyorum ki ilk günden amaç hasıl oldu. Kısa sürede burayı aktif hale getirip hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'mizde eş zamanlı olarak 240 kişiye kurs verebiliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu, KASMEK'te incelemelerde bulundu

Başkan Vidinlioğlu, KASMEK'te incelemelerde bulundu

Başkan Vidinlioğlu, KASMEK'te incelemelerde bulundu

Başkan Vidinlioğlu, KASMEK'te incelemelerde bulundu

Başkan Vidinlioğlu, KASMEK'te incelemelerde bulundu

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