MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "YALOVA BELEDİYESİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununun ele alınarak çözüm yollarının konuşulduğu 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı' Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'da katıldı. Marmara Denizi'nde son aylarda etkili olan ve denizdeki canlı hayatı ile balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen deniz salyasının çözümü için gerçekleştirilen toplantıya Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliği yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamayla '22 maddelik eylem planıyla 10 yılda Marmara Denizini temizlemeyi planlıyoruz' dedi. Yapılan toplantının verimli geçtiğini belirten Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk; "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başkanlığında ve bizimde üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bakanımızın dediği gibi 22 maddelik eylem planıyla Marmara Denizini 10 yılda elbirliğiyle temizlemeyi planlıyoruz. Son yılların katılımı çok olan toplantısını gerçekleştirdik. Bizde üzerimize düşen görevi Yalova Belediyesi olarak yapmaya hazırız" dedi.

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