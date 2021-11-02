YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "ŞEHRİMİZİ EN İYİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ"

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Vatan Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Vekili Tutuk'a ziyaretlerde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü'de eşlik etti. Esnaf ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Vekili Tutuk, Yalova Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları ve hayata geçecek olan projeleri anlattı. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Mesai olarak bir kavramımız yok, bu şehir için gecemizi gündüzümüze katarak bir dakika bile boş durmadan ekip olarak çalışıyoruz. Şehrimizi en iyi noktaya getirene kadar böyle devam edecek. Milletvekilimiz Meliha Akyol ve İlçe Başkanımız Umut Güçlü ile birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını sorduk. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları ve yapacağımız projeleri anlattık" dedi.

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