YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MUHTARLARI AĞIRLADI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarını makamda misafir etti. Başkan Vekili Tutuk, muhtarların hem günlerini kutladı hem de mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Belediyeler ile vatandaşlar arasında önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımız bizler için her zaman kıymetlidir. Aylık gerçekleştirdiğimiz muhtarlar buluşması onları sadece bir gün hatırlamadığımızın göstergesidir. Tüm muhtarlarımızın gününü bir kez daha kutluyor, gelen tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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