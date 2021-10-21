BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MSÇB LANSMANINA KATILDI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) lansmanına katıldı. Lansman, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında gerçekleşti. Yapılan tanıtımda, 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan, Marmara Bölgesi'nin mevcut sorun ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, öngörülerin bölgesel ölçekte ele alınması hedeflendi. Yapılacak çalışma ile nüfus ve yerleşmeler sistemi, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik, enerji altyapısı, doğal-kültürel yapı ve iklim değişikliği olmak üzere kentsel meselelerin çözümünü esas alan yeni adımlar atılmış olacak.

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