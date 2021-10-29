BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "KARARLI DURUŞUMUZDAN VAZGEÇMEDİK"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98. yıldönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz" diye sözlerine başlayan Başkan Vekili Tutuk mesajına şöyle devam etti;

"Türk Milletinin yokluk içinde var olma mücadelesi verdiği, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıtladığı tüm dünyaya kanıyla ve canıyla ilan ettiği Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edilen Cumhuriyet, bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. Cumhuriyet "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde vatanı uğruna her şeyini feda eden, cephede çocukları ile yan yana mücadele veren büyük bir milletin destanıdır. Tek yürek, tek yumruk olan milletimiz bugün de birlik beraberliğini kararlı duruşundan taviz vermeden devam etmektedir. Bu duruşunu en son 15 Temmuz hain darbe gecesi bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın her karışında kanı olan tüm ecdadımızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan kahraman milletimizin ve Yalovalı hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. "

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