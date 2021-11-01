YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK GENÇLERE SÖZÜNÜ TUTTU

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gençlere verdiği mini halı sözlerini bir bir yerine getiriyor. Mahalle ziyaretlerinde gençlerin ve çocukların taleplerini dinleyen Başkan Vekili Tutuk'tan gençlerin en çok istediği oyun alanları ve mini halı sahalar olmuştu. Gelen talepler doğrultusunda Başkan Vekili Tutuk'un talimatları ile başlatılan çalışmalarda atıl ve kullanılmaz durumda olan 3 mini halı saha yenilendi. İsmetpaşa Mahallesi Çağatay Sokak, Gaziosmanpaşa Mahallesi Kaptan Sokak ve Yeni Doğan Caddesi 9. Sokakta bulunan parkların içinde bulunan mini halı sahaların zeminleri bakımları yapılarak kullanılabilir hale getirildi. Bakım çalışmaları önümüzde ki günlerde diğer park ve halı sahalarda devam edecek.

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