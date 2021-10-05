BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DİYANET İŞLERİ GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DİYANET İŞLERİ GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DİYANET İŞLERİ GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DİYANET İŞLERİ GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİYalova Uygulama Oteli'nde diyanet işleri görevlileri ile buluşan Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay da eşlik etti.

YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DİYANET İŞLERİ GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Yalova Uygulama Oteli'nde diyanet işleri görevlileri ile buluşan Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay da eşlik etti. Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık tarafından karşılanan Başkan Vekili Tutuk toplantıya katılan tüm diyanet görevlilerini gezerek haftalarını kutladı. Yalova Belediyesi olarak imkanlar doğrultusunda her zaman camilere destek verdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Öncelikle Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı tebrik ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yalova Belediyesi olarak şehir merkezimizde bulunan tüm camilerimize imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde camilerimizde temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız olarak gerçekleştirdik. Sizlerde yaşanılan bu süreç ve bunun dışında cemaatinize yapmış olduğunuz bilgilendirmelerle üzerlerinize düşen görevleri en iyi şekilde yaparak vatandaşlarımızı bilinçlendirdiniz" dedi.

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Haber: BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DİYANET İŞLERİ GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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