Başkan Uysal, İstanbul'da Yörüklerle buluştu

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İstanbul'da katıldığı Yörük Otağı açılış töreninde "Yörüklük geçmişe duyulan bir özlem olmaktan daha ziyade milletimizin, halkımızın geleceğe duyduğu tutkunun ve geleceği kazanmak için verdiği mücadelenin temel yaklaşımını içerir" dedi.

Başkan Uysal, İstanbul'da bulunan Topkapı Kültür Parkı'nda Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği ve Yörük Türkmen Gönül Seferberliği'nin düzenlediği 'Yörük Otağı' açılışına katıldı.

Başkan Uysal, açılışta, yıllar önce İstanbul'a göç etmiş Yörüklerin bugün sergilediği birlik ve beraberlikten gurur duyduklarını dile getirdi. Yörüklüğün geçmişe duyulan bir özlem olarak kalamayacağını dile getiren Başkan Uysal, "Yörüklük, milletimizin, halkımızın geleceğe duyduğu tutkunun ve geleceği kazanmak için verdiği mücadelenin temel yaklaşımını içerir" dedi.

Küresel ısınma, savaşlar, empati yoksunluğu gibi bugünün dünyasına ilişkin birçok sorunun çözümünün Yörük kültürü içinde bulunabileceğinin altını çizen Başkan Uysal, "Yörük kültürü geleceğimizi aydınlatıyor. Bugün dijital çağdayız. Yörük, her gün, 24 saat uyanık ve işini kolaylaştırıcı olmak zorundadır. Aksi halde Yörük, nesillerini besleyemez. İşte, bugünün dünyasında da Yörük kültüründen öğrenilecek şey, yenilikçi kalmak ve teknolojiye ayak uydurmaktır. Yörük her zaman milletini en önde tutmaya çalışır. Muratpaşa Belediyesi olarak teknoloji alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. Temel düzeyde yazılım çalışmalarımız var. Mezunlarımız arasında robot ve drone yarışları düzenliyoruz. Son yarışmamızı Yörük Gençliği Derneği'nin robotu kazandı" diye konuştu. - ANTALYA

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