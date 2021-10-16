Başkan Türkyılmaz:

KIRIKKALE (İHA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "halk günü" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Vatandaşlarımızla tek tek konuşup, çözüm üretiyoruz. Bu sayede istekleri bir an önce yerine getirme imkanımız oluyor" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi Bayraktepe Mahallesi'nde "halk günü" toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıda konuşan Türkyılmaz, "Bayraktepe Mahallemizde bulunan Asude Şehir Sitesinde gerçekleştirdiğimiz halk toplantısında vatandaşlarımız ile buluştuk. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar yaptıklarımız ve bir sonraki dönemimizde hayata geçireceğimiz projeleri sunarak fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızla tek tek konuştuk, dinledik, soruları cevaplandırdık. Misafirperverliklerinden dolayı Asude Şehir Sitesi sakinlerine teşekkür ederim" dedi. - KIRIKKALE

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