Başkan Tomaç'tan ASKON'a ziyaret

ELAZIĞ (Bültenler) - Ziyarette konuşan Başkan Tomaç şu açıklamalarda bulundu.

Birlikte yönetim ilkemiz doğrultusunda şehrimizin bütün dinamikleriyle bir araya gelerek Elazığ'da 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere unutturmamak adına çalışmalar icra etmekteyiz, bu anlamda Günümüzde sivil toplum örgütlerinin önemiden bahseden başkan Tomaç Hepimizin ortak gayesi, memleketimiz Ülkemiz Vatan,Bayrak ve Ezan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bize emanet ettikleri bu vatanı gelecek nesillere anlatmak ve yaşatmak olacaktır. Bu kapsamda şehrimizin sivil toplum kuruluşları, dernekleri, muhtarları, eğitimcilerimiz veya iş adamlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Bugünde ASKON Başkanımız Nizamettin Ertan Diler ve yönetimi ile birlikte neler yapabiliriz noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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