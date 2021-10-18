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BAŞKAN TAVLI MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

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BAŞKAN TAVLI MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Milletimize hizmet yolunda Muhtarlarımız en yakın mesai arkadaşlarımız" diye konuştu.

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Milletimize hizmet yolunda Muhtarlarımız en yakın mesai arkadaşlarımız" diye konuştu.

Başkan Tavlı, "Demokrasinin En Temel Unsurlarında Biri de Muhtarlık Makamıdır"

Muhtarlar günü dolaysıyla yaptığı açıklamada "Demokrasinin En Temel Unsurlarında Biri de Muhtarlık Makamıdır" diyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Demokratik seçme ve seçilme sisteminde en alt birimden en üst birime kadar her makam millete hizmet makamıdır. Muhtarlarımız bu çerçevede özellikle yerel yönetim olarak bizlerin mahallelerimize hizmet götürme noktasında adeta gözü ve kulağı durumundadır. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti ve taleplerin yerine getirilmesinde Muhtarlarımız en yakın çalışma arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

Başkan Tavlı, "Muhtarlarımızla İstişareye Önem Veriyoruz"

Hizmet makamlarında istişare kültürünün önemine dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Muhtarlarımızla sürekli istişarelerde bulunuyor ve taleplere hızlı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızı da çalışmalarımız ve projelerimiz ile ilgili sürekli bilgilendiriyor ve bu sayede ortak yönetişim ortamı oluşturuyoruz. Bundan sonrada ortak yönetim anlayışı ile milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Kutluyorum" dedi.

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Haber: BAŞKAN TAVLI MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI - Haberler
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