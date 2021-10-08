Başkan Taban'dan Modef Expo'ya Ziyaret

4 Ekim tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açan 45. MODEF EXPO tüm hızıyla sürerken, İnegöl fuarda her gün binlerce ziyaretçiyi misafir ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban da Perşembe günü beraberindeki Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle beraber fuar alanını ziyaret etti.

Stantları tek tek gezerek firmalara hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Taban, fuara ilişkin de mobilyacılarla istişarelerde bulundu. Yeni sezon ürünlerini de ilgiyle inceleyen Başkan Alper Taban, fuar ziyaretine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Taban, "MODEF Fuar alanımızdayız. Şehrimizde yurt dışı fuarına dönük 45'incisini gerçekleştirdiğimiz fuarımızda ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Biz de bugün fuar merkezimiz içerisinde katılımcılarımıza bir selam vermek, hayırlı işler, bereketli kazançlar dilemek istedik. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki artık İnegöl 45'incisini tekrar ettiği fuar organizasyonunda bu işi artık en güzel noktaya taşıyarak bunu bir kazanç kapısı haline dönüştürmeyi başardı" dedi.

Fuarda emeği geçenlere de teşekkür eden Taban, "Burada yabancı müşteriler var, profesyonel katılımcılar var, profesyonel alım heyetleri var, stantlarda alışverişlerin yapıldığını, ürünlerin incelendiğini görüyoruz. Özellikle ben kıymetli üreticilerimize, mobilyacılarımıza ve mobilya paydaşı sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler ortaya koydular. Her stantta yeni ürünler görüyoruz. Bu ürünler de herkesin zevkine, kesesine hitap edecek özellikte ürünler. Akıllı teknolojik ürünler de var, estetik ve fonksiyonel ürünler de görebiliyorsunuz. Ben bu vesileyle herkesi şehrimizdeki fuara davet etmek istiyorum. Nihayetinde yaklaşık 160 civarında katılımcının yer aldığı fuarda özellikle ihracat yapan, dünyaya mal satan mobilyacılarımızın kıymetli eserlerini burada görebilirler. Burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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