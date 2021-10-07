Başkan Soylu, camiler ve din görevlileriyle bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 1-7 Ekim tarihleri arasından kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ceylanpınar İlçe Müftülüğü 'ne ziyarette bulundu.

Türkiye genelinde 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe müftülüğüne ziyarette bulundu. İlçe müftüsü Dr. İbrahim Hanek ve din görevlileri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak buket ve gül takdiminde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yanı sıra Ak Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin ve Meclis üyeleri İbrahim Almaz ve Naif Karataş katıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle yazılı açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Camiler ve Din Görevlileri haftasının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketen rahmete kavuşanları rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık, sıhhat ve başarılar diliyorum. Bütün din görevlisi arkadaşlarımızın aile ve çocuklarıyla beraber bu anlamlı haftasını kutluyorum" dedi.

Ziyaretle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylanpınar ilçe Müftüsü Dr. İbrahim Hanek ise, ziyaretlerinden dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ŞANLIURFA