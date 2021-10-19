Başkan Soyer: "TARKEM Türkiye'ye model oldu"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kurulan TARKEM, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nu yaptı. Genel kurulda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, tarihi Kemeraltı'nın gelişmesi için kurulan TARKEM'in Türkiye'ye model olduğunu söyledi.

İzmir'de kentin tarihi değerleriyle kültürel mirasını korumak ve geliştirmek için 2012'de kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A. Ş'nin (TARKEM) 2020 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer Genel Kurul'un açılışında TARKEM'in Kemeraltı'nın geliştirilmesi ve kalkındırılması için kurulduğunu söyleyerek bu oluşumun da Türkiye'ye model olduğunu vurguladı.

Başkan Tunç Soyer, "Öncelikle İzmir için bir kaldıraç olacağını düşündüğümüz bu kadar önemli bir noktada böylesine anlamlı bir girişimin başlatılmış olması nedeniyle, tüm kuruculara, bunun zihni faaliyetini sürdürenlere ve bugün emek vermeye devam edenlere saygılarımı sunuyorum. Canla başla çalışan TARKEM ekibine teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne, İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı'na (İZKA) teşekkür ediyorum. Ayrıca Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına tüm Kemeraltı ve Çevresi için gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum. İmece usulü yürüyen bir çalışma bu. İzmir'in kamusal menfaatlerini ön planda tutarak gönülden çalıştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Ortak akıl ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

173 ortaklı TARKEM'in Genel Müdürü Sergenç İneler de sunumda son bir yılda yapılan faaliyetlere ilişkin gelişmeleri aktardı. Sergenç İneler, 2021'de İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık dosyası çalışmalarına TARKEM olarak hız kesmeden devam ettiklerini ve 2023'te İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için dosyanın UNESCO'ya gönderilmesini hedeflediklerini belirtti. Bu konuda birlikte çalıştıkları paydaşlara teşekkürlerini ileten Sergenç İneler, "Ulusal ve uluslararası anlamda örnek teşkil edecek projelerle Kemeraltı ve Çevresini Türkiye'nin en çok tanınan ve ziyaret edilen bölgelerinden biri olması için ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TARKEM Kemeraltı için sermayesini iki katına çıkarıyor

TARKEM'in yürüttüğü çalışmaları anlatan Sergenç İneler, şunları söyledi: "2020'de 14 olan proje sayımızı 2021'de 17'ye çıkararak iki yapımızı işletmeye açmış bulunuyoruz. 2022 yılı sonunda proje sayısını 21'e yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı sonu restorasyonları tamamlayarak toplam sekiz adet yapıyı işletmeye açıyor olacağız. TARKEM, 25 milyon liralık ödenmiş sermayesini kayıtlı sermaye tavanı ile 50 milyon liraya çıkaracak. Böylece güçlenmiş sermaye yapısı ile alanda kısa vadede daha çok restorasyon yapılarak daha nitelikli işletmeler açılacak. İşletmeye açılıp faaliyete geçecek yapıların Kemeraltı ve Çevresi için ticari yönden örnek pilot projeler olmasıyla bu alandaki diğer tüm projelere yol göstermeye devam edeceğiz. TARKEM'in yeni gayrimenkul yatırım fonlarıyla da alan için gerekli finansmanın sağlanması konusunda öncü rolünü pekiştirmek istiyoruz. "

TARKEM Genel Kurulu'nda Faaliyet raporu, Finansal tablolar okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi

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