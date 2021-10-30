Başkan Soyer: "Olağanüstü bir sanatla karşı karşıyayız"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan "İzindeyiz Atam" sergisi kapılarını açtı. İzmir'i kültür ve sanatın başkenti haline getirme vizyonuyla çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Olağanüstü bir sanatla karşı karşıyayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'i kültür ve sanat kentine dönüştürmek için ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. İzmir'i hem Türkiye'de hem de yurt dışında öne çıkaran dokunuşlar her geçen gün artarken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde Kültürpark'ta çok ilgi çekecek bir sergi açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yılını unutulmayacak bir sergiyle taçlandırdı. "İncir çekirdeğini dolduran adam" Micro Art Sanatçısı Hasan Kale'nin kendi çizgisi, sanatı ve küçük objeleri ile Atatürk portrelerinin yer aldığı sergi açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamalarda bulundu.

İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşan ve 9 Ocak 2022 tarihine kadar gezilebilecek serginin açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmirli sanatseverler, Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından gelen Atatürk hayranları da yer aldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ışığında yaşayan herkese hitap eden sergi "29 Ekim'de 29 eser" başlığıyla oluşturulurken ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Atatürk'ün hayatın farklı objelerinde resmedilerek anlatıldığı sergi özelinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olağanüstü bir sanatla karşı karşıyayız" dedi.

"Benim değil hepimizin sergisi"

Sergi açılışına canlı yayınla bağlanan Sanatçı Hasan Kale, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun ve niceleri olsun. Sayın Belediye Başkanı nezdinde bize bu fırsatları verenlere çok teşekkür ediyorum. Hepsi iyi ki varlar. Bu aslında bir Hasan Kale sergisi değil, hepimizin sergisi" diye konuştu.

"Hayran olduk"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kale'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili Hasan Bey serginizi gezdik. ve bana şunu düşündürttünüz; bir insanın parmakları, elleri bu kadar mahir olabilmek için nasıl bir yürek, yetenek taşıyordur? Hayran olduk. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan Atatürk için geldi

Hollanda'dan sadece sergi için gelen Atatürk hayranı Martin Hovestad, "Atatürk'le ilgili beni en önemli etkileyen noktalardan bir tanesi; Gelibolu Savaşı'nda vefat eden dış güçlerin askerlerine hitaben yaptığı konuşmada, 'Artık o askerler bizim vatanımızın evlatlarıdır' ifadesi kendisine hayran bıraktırdı" dedi. Atatürk'ün imzasını omzuna kalıcı dövme olarak yaptırdığını ifade eden Hovestad, "Atatürk'ü her zaman yüreğimde ölünceye kadar taşıyacağım" açıklamasında bulundu.

"Olağanüstü bir sanatla karşı karşıyayız"

Sanatseverlerle birlikte sergideki eserleri tek tek inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ayrıca anı defterini imzalarken duygu ve düşüncelerini de aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Olağanüstü bir sanatla karşı karşıyayız. Hasan Kale hakikaten dünyanın eşsiz sanatçılarından biri" dedi.

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