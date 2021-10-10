Başkan Soyer İZSU'nun Seferihisar'da süren 120 milyon liralık yatırımlarını inceledi

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'da İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ilçenin alt yapısını güçlendirmek ve bölgeyi afetlere karşı dirençli hale getirmek için başlatılan çalışmaları inceledi. Başkan Soyer Tunç, 120 milyon liraya mal olan yatırımlar sayesinde Seferihisar'ın büyük afetlere hazırlıklı hale geleceğini söyledi.

Nüfusu 43 bin olmasına karşın yaz aylarında yaklaşık 170 bin kişiye ulaşan Seferihisar'ın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçede İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 120 milyon liralık yatırım kapsamındaki içme suyu ve altyapı çalışmalarını inceledi.

250 km uzunluğundaki içme suyu şebeke ve iletim hattındaki çalışmaların yanı sıra, Ulamış Deresi, Camiikebir Mahallesi Yaren Deresi, Tepecik Mahallesi Akarca1, Akarca 3 ve Gernisu derelerindeki ıslah ve iyileştirme projelerini inceleyen Başkan Tunç Soyer'e İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve İZSU bürokratları eşlik etti. Dere ıslahları, içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve arıtma tesislerini de içeren çalışmalarla ilçenin altyapısının güçleneceğini belirten Başkan Soyer, "Böylece büyük yağışlarda sel felaketleri yaşanmayacak. Yerleşik hayat çok geniş alanlara yayıldı. Eskiden var olan dere yatakları ile ilgili ciddi çalışmalar yapmamız, dere yataklarını temizlememiz gerekiyor. Tüm bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Su kayıplarının önüne geçiliyor

Seferihisar'da içme suyu şebekesinin de tepeden tırnağa yenilendiğini dile getiren Başkan Soyer, "Böylelikle su kayıplarının önüne geçip, su tasarrufu sağlayacağız. Sağlıklı koşullarda içme suyunu iletebilir hale geleceğiz. Çok ciddi bir yatırım maliyetimiz var" dedi. İklim krizine de değinen Başkan Soyer, şunları söyledi: "İklim krizi nedeniyle yağış rejimlerinde büyük değişiklikler yaşanıyor. Bir yandan kuraklık devam ederken bir yandan büyük sel felaketleri ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle alt yapıyı mümkün olduğu kadar büyük afetlere hazırlıklı hale getirmek zorundayız. Bu yönde özverili çalışmalar yürüten arkadaşlarımla iftihar ediyorum. "

Sağlıklı altyapı, temiz çevre

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ise ilçede su şebekelerinin ve iletim hatlarının yenilendiğini belirterek, "Kayıp ve kaçak önlenecek. Vatandaşlarımız kesintisiz ve sağlıklı su içecek. Taşkınları da önleyeceğiz. Paket arıtma tesisleri kuracağız. Bu paket arıtmalar sayesinde çevremizin temiz olmasını ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayacağız" dedi.

Neler yapılıyor?

Seferihisar'da tamamlanan ve devam eden projeler için 120 milyon liralık bütçe ayıran İZSU, ilçenin 30 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. Merkez ve Akarca mahallelerini kapsayan çalışma ile bölgede ekonomik ömrünü tamamlamış olan toplam 250 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke ve iletim hattı yenileniyor. Yenilenen uzun ömürlü şebeke hattı sayesinde ilçede yaşayan vatandaşlar sağlıklı ve bol suya kavuşacak. Yaz aylarında su sıkıntısı çeken Seferihisar'ın sorunlarına çözüm getirmek için hizmetlerini sürdüren İZSU, ilçedeki kuyulara ek olarak yeni bir su kuyusunu daha hizmete aldı. Gödence mahallesinde açılan kuyu mahalleye can suyu oldu.

İZSU Genel Müdürlüğü ilçelerdeki taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla Ulamış, Yaren, Akarca, Gernisu, Karakoç ve Çakal derelerinde ıslah çalışmaları yapıyor.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin yanı sıra nüfusu az olan yerleşim yerlerinde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisi projelerini hayata geçiriliyor. Ulamış ve Düzce Turgut'ta paket arıtmalar kuruluyor.

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