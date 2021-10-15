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Başkan Soyer İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını ağırladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Soyer İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ı makamında ağırladı.

ANKARA (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ı makamında ağırladı. Başkan Soyer ikili ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliklerine hazır olduklarını söyledi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete İsrail'in İstanbul Başkonsolos Vekili Ehud Eitam, İsrail'in İzmir Fahri Konsolosu ve Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce katıldı. Halklar ve kentler arası iletişime önem verdiklerini söyleyen Başkan Tunç Soyer, bölgede barışın tesisine duyulan ihtiyaçtan söz ederek "Devletler anlaşmazlığa düşebilir ama bu, kentler seviyesinde olmaz. Kent diplomasisi bu nedenle önemli" dedi ve tarım, turizm ve akıllı şehir olmak üzere üç öncelikleri olduğunu söyledi.

Lillian: "İşbirlikleri olabilir"

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, "Akıllı kentler alanında ortak yapılacak çok şey var. E-belediyecilik, güvenlik, ulaşım gibi alanlarda iki tarafın firmaları, belediye başkanları arasında çevrim içi bir etkinlik yapılabilir. Tel Aviv, Global Cities üyesi. Bu projede bir işbirliği alanı yaratabiliriz. Gastronomi konusu da ikili işbirliğine açık" dedi. İsrail'in İstanbul Başkonsolos Vekili Ehud Eitam ise "İzmir ve Tel-Aviv kardeş kent. Pandemi nedeniyle bu ilişki çok aktif değildi ama ilişkileri sıklaştırmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

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Haber: Başkan Soyer İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını ağırladı - Haberler
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