Başkan Soyer gençlerle iklim krizini konuştu

İZMİR (Habermetre) - İklim krizini tartışmak ve çözüm önerileri sunmak için Gençlik Kampı'ndaki üniversite öğrencileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Türkiye'de bu meseleye en hazırlıklı ve bu konuda en çok kafa yorarak çalışan belediyeyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile Buca Gölet Kamp Alanı'nda iklim krizi atölyesine katılan gençleri ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç İzmir ile Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen gençlik kampında 200 üniversite öğrenciyle bir araya gelen Başkan Soyer, gençlerin iklim krizine ilişkin sorularını da yanıtladı.

İklim Bakanlığı'na acil ihtiyaç var

Öğrenciler Paris Anlaşması'na ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin çalışmalarını sordu. Başkan Tunç Soyer, göreve gelir gelmez İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını anımsatarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Eylem Planını iki yıl önce Yeşil Şehir Eylem Planı içerisinde hazırladık ve bu çerçevede birçok çalışma yürütüyoruz. Türkiye'nin hemen bir İklim Bakanlığı'na ihtiyacı var. Çünkü iklim değişikliği dediğimiz mesele aslında birçok başlığı içeriyor. Türkiye daha bunun farkında değil ve aslında bunun idrakinde geciktikçe, iklim krizi nedeniyle yaşayacağımız tahribatın boyutları artıyor. Biran önce yerelden başlayarak merkezi otoriteye kadar herkesin bu farkındalığı edinip, herkesin kendi açısından ne yapabileceğine kafa yorması lazım. Türkiye Paris İklim Sözleşmesi'ni yeni imzaladı. Çok geç. Şimdi Türkiye'nin iklim eylem planı hazırlaması gerekiyor. ve zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu açıklamayı yaptı" diye konuştu.

"Hepimizin yapacağı çok şey var"

İklim krizine karşı bireysel olarak da bir takım çalışmalar yaptığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: "Hayatım boyunca hep bisiklete bindim ama son iki yıldır bindiğim kadar hiç binmedim. Çünkü bunun aynı zamanda sembolik değeri olduğuna inanıyorum. İnsanlara örnek olmam lazım. Makam aracımızı değiştirdik, elektrikli bir araç kullanıyoruz. Hayatımızın her alanında hepimizin tek tek yapacağı çok şey var. Ama biz belediye olarak Türkiye'de bu meseleye en hazırlıklı ve bu konuda en çok kafa yorarak çalışan belediyeyiz. "

Başkan Soyer'e yurt teşekkürü

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorununa ilişkin de konuşan Soyer, "Belediyenin konuya dair kalıcı bir çözümü var mı? " sorusuna şu yanıtı verdi: "Yurt sorunu ülkede hep vardı ve bu sürecin bu şekilde olacağı çok belliydi. Devlet bütün bunları öngörüp, bütün bunların yaşanmasına izin vermeyecek bir müessese olmalıydı. Ama öyle olmadı. Büyük bir hazırlıksızlık söz konusu. Biz belediye olarak bunları öngördüğümüz için kendi bütçemiz, kendi olanaklarımız dahilinde bir çalışma başlatmıştık. 800 yataklı büyük bir tesisin yeni yılda temelini atacaktık. Bu projemizi bir an önce hayata geçirme gayreti içerisindeyiz. Çünkü bu sorun bitmeyecek. Daha güçlü çözümleri ortaya koyacağız. Öğrencilerin okulların açılmasıyla birlikte yaşadıkları barınma sorununu çözmek için de hemen harekete geçtik iki yurt hizmete aldık, misafirhanelerimizi gençlere açtık. Gönüllü ailelerle öğrencileri buluşturuyoruz ve eğitim yardımı yapacağız" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla barınma sorunu çözülen öğrenciler de Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti

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