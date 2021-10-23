Başkan Soyer depremzedelerle buluştu

İZMİR (Habermetre) - Cumartesi mesaisinin ilk saatlerinde depremzedelerle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sizlerle aynı hisleri yaşadık. İnanın ne bir eksik ne de bir fazla. Hiçbir zaman yaşadığımız duyguları unutamıyorum. 30 Ekim depremi gösterdi ki bu kentin en büyük önceliği, dirençli bir kent haline dönüşmek. Bu yüzden İzmir'in depremselliğini haritalandırıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim İzmir depreminin yıldönümü öncesi deprem mağdurlarıyla bir araya geldi. Bayraklı Manavkuyu'da düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve eşi Selma Özkan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı Şube Başkanı Kenan Örük, İZDEDA üyeleri ve Bayraklı bölgesindeki depremzedeler katıldı.

Depremzede mağdurların yaşadığı sıkıntıları ve sorunları dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sizlerle aynı hisleri yaşadık. İnanın ne bir eksik ne de bir fazla. Hiçbir zaman yaşadığımız duyguları unutamıyorum. Ne yazık ki çabuk unutan bir toplumuz ve hayatımıza sanki bu acılar hiç yaşanmamış gibi devam ediyoruz. Elbirliği ile buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Bilimsel araştırma yapıyoruz

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan acıların unutulmaması ve gerekli önlemlerin alınması için birçok çalışma yürüttüklerini aktararak şunları söyledi:

"30 Ekim depremi bize bu kentin en büyük önceliğinin dirençli bir kent haline dönüşmek olduğunu gösterdi. Yani bu şehirde yaşayan insanların, güven duygusu içerisinde yaşamaları. Oturdukları apartmanlarda güven içerisinde olmaları. Türkiye'de ilk, dünyada da örneği çok az olan bir çalışma başlattık. 30 ay sürecek çalışmalar kapsamında İzmir'in yer altı fotoğraflarını çıkarıyoruz. ODTÜ öncülüğünde 10 üniversitenin katılımıyla ve 84 akademisyenle bu incelemeyi başlattık. Bu çalışmalarla kentin tsunami ve sismik hareketleri değerlendirilecek, diri fayları belirlenecek, bunların en son ne zaman hareketlendiği ölçülecek. Şu ana kadar bu konuda elimizde sağlıklı veri yoktu. İzmir'in depremselliği ile ilgili çok somut ve net bilgilere ulaşacağız. Böylece bu şehrin gelecek yüzyıl içerisinde nasıl yapılaşması gerektiği, nereye doğru yapılaşması gerektiği, yapılaşırken nelere dikkat etmesi gerektiği konularında daha hayati sorulara yanıt verme imkanı bulacağız. "

Özkan: "Size ne kadar teşekkür etsek az"

Deprem sürecinde ve sonrasında mağdurları hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyen İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Binlerce insanın sağlam binada oturmasına vesile oldunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az" şeklinde konuştu.

Alkışlarla uğurlandı

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Atatürk kalpağı hediye etti. Depremzede kadınlar da Neptün Soyer'e el işi iğne oyalı tülbent, şal ve çanta armağan etti. Büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Soyer, depremzedelerin alkışlarıyla uğurlandı.

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