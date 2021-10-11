Başkan Soyer'den kız çocuklarına destek

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor. Bergama Vapuru bu kez kız çocukları ve aileleri için Körfez'i turladı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle düzenlenen Kent ve Körfez gezisine Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer de katıldı. Başkan Tunç Soyer, kız çocuklarının okuması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyerek, "İzmir'de hizmete aldığımız Masal Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü'nde yürütülen çocuk atölyeleri ve kreşlerle çocuklarımızın eğitimden geri kalmamalarını sağlıyoruz. Her bireye destek veriyoruz ama kız çocuklarının okuması için en büyük imkanları onlara sunuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu doğrultusunda yapılan çalışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Kadın Dostu Kent" ilan edilen İzmir'de Büyükşehir Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle kız çocukları ve aileleri ile engelli çocukların kenti tanımaları, kentlilik bilinci kazanmaları ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla Kent ve Körfez turu düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç ile çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

"Kız çocukları okursa dünya değişir"

Üçkuyular İskelesi'nden hareket eden Bergama Vapuru'yla yapılan Kent ve Körfez Gezisi'nde davetliler müzik eşliğinde eğlendi, Körfez'in keyfini çıkardı. Programda konuşan Neptün Soyer, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nün son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Bizim yanımızda ağabeylerimiz, babalarımız da var. Kız çocuklarının okumasını istiyoruz. Onların daha güçlü olması diliyoruz. El ele beraber bu toplumu ileriye götürmek istiyoruz. Kız çocukları okur, okursa dünya değişir. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek. Bunları neden söylüyoruz; çünkü Türkiye'de okuma oranında kız çocuklarının sayısı çok düşük. Mutlaka okula gideceğiz" dedi.

Başkan Soyer'e teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç da kız çocuklarının desteklenmesi, geleceğin güçlü kadınları olması için sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla çalıştıklarını söyledi. Kökkılıç, "İzmir'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik desteklerini her zaman sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e bu alanda erkeklerin de kadınlar kadar çaba göstermesi gerekliliğine inanarak örnek bir başkan olduğu için sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok özel bir gün"

Tura katılan çocuklardan Aysima İşcan, bugünün kız çocuklarına armağan edildiğini, o nedenle önemli olduğunu söyledi. Rümeysa Saka da çok eğlenceli dakikalar yaşadığını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Eylül Mira Kara ise "Çok önemli bir gün. Herkes kız çocuklarını sevsin, korusun" diye konuştu.

Programın sonunda Neptün Soyer, çocuklara çanta hediye etti. Gezi esnasında kokartlı rehber Levent Üzüm İzmir'in kültür ve tarihine dair bilgiler paylaştı. Üçkuyular İskelesi'nden kalkan Bergama Vapuru, iki saat boyunca Körfez'de turladıktan sonra geziyi tamamladı.

Bergama Vapuru İzmirliler için hizmet veriyor

Bugüne kadar Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca, Menemen, Gaziemir, Çiğli, Kiraz, Bergama, Torbalı, Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes, Selçuk ilçelerinin yanı sıra İzmir Roman Kadınları Derneği, Çağdaş Romanlar Derneği, Kent Konseyi Engelli Meclisi, Yaşamak Sosyal Alan ve Dayanışma Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi'nden 2 bin 500'den fazla yurttaşın kenti tanımaları, kentlilik bilinci kazanmaları ve sosyal hayata katılmalarının amaçlandığı farkındalık gezisi bu kez de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları için düzenlendi.

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