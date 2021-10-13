Başkan Soyer'den depremzedelere emsal müjdesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Soyer'den depremzedelere emsal müjdesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Soyer'den depremzedelere emsal müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Bayraklı Belediye Meclisi'nde alınan emsal artışını onaylaması sonrası, diğer ilçelerdeki depremzedelerin beklediği müjde Başkan Tunç Soyer'den geldi: "Kent genelinde, depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal...

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Bayraklı Belediye Meclisi'nde alınan emsal artışını onaylaması sonrası, diğer ilçelerdeki depremzedelerin beklediği müjde Başkan Tunç Soyer'den geldi: "Kent genelinde, depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi teklifini, önümüzdeki ilk meclise sunacağım. "

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 depremi sonrası orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için emsal artışı vereceklerini duyurdu. Bayraklı Belediye Meclisi'nin aldığı "parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı" kararının, hafta başında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandığını hatırlatan Başkan Soyer, "Bayraklı'da deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçenin derdine derman olacak çözüm üretildi. Ancak İzmir'in tamamında depremle ilgili negatif sonuçlar doğdu. En büyük felaket Bayraklı'da yaşandı ama Menderes ve Karaburun'a kadar uzanan bir tablo var" dedi.

Toplumda oluşan çözüm beklentisinin farkında olduğunu ifade eden Başkan Soyer, bu nedenle depremden en çok etkilenen Karşıyaka, Bornova, Konak ve Karabağlar belediye başkanları ile bir araya geldiğini söyledi, şöyle devam etti:

Belediye meclisimize sunacağım

"Yaptığım görüşmelerin neticesinde, sadece belirli ilçelerde değil, kent genelinde depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi yönünde önergeyi belediye meclisimize sunmaya karar verdim. Bunu, ilk mecliste sunacağız. Böylece, kent genelinde deprem nedeniyle orta ve ağır hasar raporu verilmiş tüm binalardaki hak sahibi yurttaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Meclisimiz nasıl takdir ederse öyle karar vereceğiz. "

"Kentin geleceğini ipotek altına almayız"

Başkan Tunç Soyer, bir yandan depremzede yurttaşların sorununu çözme iradesi gösterdiklerini ancak diğer taraftan şehircilik ilkelerini gözetmek zorunda olduklarını da kaydetti, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz ağır veya orta hasar görmüş binalara, parsel bazında ilave bir hak vereceğiz. Böylece deprem mağduru yurttaşlarımıza, oturulmaz duruma gelmiş binalarını aynı şekilde yapma imkanı sunacağız. Yerinde dönüşüm yapacağız. Aynı şekilde, aynı metrajda, o parselde... Ama bunu yaparken; İzmir'in bütünü için negatif sonuçlar doğuracak sonuçlara imza atamayız. Planlamacılık disiplinine aykırı davranamayız. Gelecekte bu şehrin insanlarını, çocuklarını ipotek altına alacak sonuçların doğmasına izin veremeyiz. Özetle, üzerine basa basa ifade ediyorum; mağdurun yanında bir karar alırken, kentin geleceğini de koruyoruz. "

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Murat Kurum Işıl Sergen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Soyer'den depremzedelere emsal müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:25:39. #1.13#