Başkan Soyer Bucalı apartman görevlilerini ağırladı

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mesleki zorluklara karşı mücadele etmek için örgütlenen Buca Apartman Görevlileri Derneği'nin üyelerini konuk etti. Başkan Tunç Soyer apartman görevlilerine sahip çıkacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "örgütlenin" çağrısı üzerine, hak ihlallerinin önüne geçebilmek ve mesleki zorluklara karşı çözüm üretebilmek için dernek kuran Bucalı apartman görevlilerini ağırladı. Ziyarette Buca Apartman Görevlileri Derneği Başkanı Hüseyin Karpuz, Başkan Tunç Soyer'i apartman görevlilerinin çalışma saatleri, ağır iş koşulları, hak ihlalleri hakkında bilgilendirerek dernek binasının açılışına davet etti.

"Sizin sesiniz olacağız"

Aralık ayında yapılacak dernek binasının açılışına katılmak istediğini belirten Başkan Soyer, apartman görevlilerinin yaşadığı zorlukları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Sizleri yaşadığınız zorluklara rağmen özverili çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Biz ne kadar çok sizin sesininiz olursak, ne kadar sizi öne çıkartırsak toplumun bakışı da o kadar değişecektir. Bu uzun bir yolculuk. Ama biz, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlere sahip çıkacağız" dedi.

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