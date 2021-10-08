Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler
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Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yetenekli bireylerin ilkokul çağlarından lise mezuniyetine kadar eğitimlerden faydalandığı Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yetenekli bireylerin ilkokul çağlarından lise mezuniyetine kadar eğitimlerden faydalandığı Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Körfez Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen ve bu dönem eğitime başlayan okulda incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Bu okulun ilçemizde olması gerçekten çocuklarımız için büyük şans. 55 öğrencimiz eğitim görüyor. Burada yetişecek çocuklar ülkemizin geleceğine iz bırakacak; geleceğin Selçuk Bayraktar'ları ve Aziz Sancar'ları olacak. Çocuklarımız sadece kitabı değil; araştırma yapmayı, robotik kodlamayı, resim yapmayı, her türlü bilimin, sanatın ve etkinliğin olduğu alanda bulunarak gelecekleri için bir şeyler yapmayı hedef edinecek. Buradaki çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğine ve nitelikli insan kaynağına gün be gün güç katacağını, kendilerini de bütünsel olarak geliştireceklerini çok iyi biliyorum ve inanıyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

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Haber: Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler
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