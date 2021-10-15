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Başkan şenli·koğlu sanayi· si·tesi·ni· zi·yaret etti·

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan şenli·koğlu sanayi· si·tesi·ni· zi·yaret etti·

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 'Birlikte Yönetim' ilkesi çerçevesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 'Birlikte Yönetim' ilkesi çerçevesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Büyük Sanayi Sitesi'nde tek tek işyerlerinde esnafları ziyaret ederek sohbet eden Başkan Şenlikoğlu talepleri dinledi, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin kendisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şenlikoğlu: "Ağır iş temposuyla birlikte şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan Sanayi Sitemizde ekiplerimiz her gerektiği anda gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapıyor. Bildiğiniz gibi burada geniş kapsamlı bir parke çalışması gerçekleştirdik. Gerek bireysel gerekse kooperatif aracılığıyla bize iletilen talepleri dikkate alıyoruz. Sanayi esnafımıza bu anlamda katkılar sunmaya devam edeceğiz.

Sık sık gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizde talepleri yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Varsa eksikleri bizzat yerinde tespit ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz vatandaşımızın bize gösterdiği samimi destektir. Onlardan aldığımız bu güçle, şehrimiz için, şehrimizin geleceği için gayretle çalışıyoruz. Giresun her geçen gün değişimi ve gelişimi yaşamaya devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz. " dedi.

Esnaflar ise gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı Başkan Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkür ettiler.

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Haber: Başkan şenli·koğlu sanayi· si·tesi·ni· zi·yaret etti· - Haberler
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