Başkan Seçer, Oto Galerici Esnafının Sıkıntılarını Dinledi

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Oto Galericiler Sitesi yönetiminin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından siteye kazandırılan Atatürk büstünün açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdi. Galerici esnafının sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, "Sizler esnaf olarak belediyenizi herkesin belediyesi olarak görün" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Yetkili Oto Galericiler Sitesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçaçoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile galerici esnafının katıldığı ziyarette, hem sorunlar dinlendi hem de Atatürk büstünün açılışı yapıldı.

"Ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıma misyonuyla görev yapıyoruz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarını anarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Bir asırlık bir Cumhuriyet. İnşallah demokrasiyi de Cumhuriyet'in içerisine zengin bir şekilde monte edip, Cumhuriyet'in içini doldurabilirsek Türkiye daha yaşanabilir bir hukuk devleti haline gelir. Hem ekonomide hem sağlıkta hem dış ilişkilerde yaşadığımız güncel sorunların bitirilerek dünyayla rekabet edebilen, her bireyin mutlu olduğu, devletine güvendiği, devleti ile milleti ile kavgasının, gürültüsünün olmadığı, bölgesinde, ülkesinde çatışmanın, kanın, gözyaşının olmadığı ikinci bir yüzyıl temenni ediyorum. 2 yıl sonra Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü bize çok şey ifade edecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün bir ulusun değeri. Doğudan batıya, kuzeyden güneye; hatta sınırlarımızın ötesinde birçok mazlum millete örnek olmuş bir devlet adamı. Biz de bugün 100 yıl sonra o ataların evlatları, torunları olarak bu ülkeyi, bize bıraktıkları noktadan çok daha iyi noktalara taşıma misyonuyla görev yapıyoruz" dedi.

"Tek amacımız hizmet etmek"

Oto Galericiler Sitesi esnafının beklentilerinin ve sorunlarının farkında olduklarını belirten Seçer, herkesin Belediye Başkanı olduğunu hatırlattı. Başkan Seçer, "Görgüm, bilgim, azmim, şevkim, kuvvetim nispetinde Mersin'e de hizmet etmek için 24 saat arkadaşlarımla beraber mesai yapıyorum. Tek amacımız hizmet etmek, hizmet etmek, hizmet etmek. Tek amacımız, Mersin daha nasıl büyür, kalkınır, gelişir. Ama bunun da ötesine çıkarak da ülkemizi nasıl daha güçlü bir ülke haline getirebiliriz. Bunun çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

Esnafın sıkıntılarını dinledi

Seçer konuşmasının ardından galerici esnafından gelen soruları not alıp, talep ve sıkıntılarını dinledi. Gelen sorulara yanıt vermek için tekrar söz alan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Başkanımız daha önce beni ziyaret etti. Başkanımızla bu açık oto pazarını görüştük. Burada alt belediyenin bir yeri olduğunu kendisi bana söyledi. 'Ben Başkanla görüşürüm' dedi, görüşememiş. Ben bu görevi üstleniyorum. Kendisi ile görüşürüm. Hatta biz geçtiğimiz haftalarda birkaç kez de ekip olarak bir araya geldik; Toroslar Belediyesi, Büyükşehir. Aramızdaki bütün sorunları ama bütün sorunları çözdük. Hatta Meclis'ten bile geçti. Şimdi işlemler yapılıyor. Bize ait araziler vardı, onlara ait arazi. Onların arazisi üzerinde bizim binalar vardı. Örneğin bu meşhur helikopterin Heliportu vardı. Milyonlarca lira para harcanmış. Siz bu oto işleriyle uğraşıyorsunuz, bir gidip görseniz öyle güzel şeyler alınmış ki ama duruyor. Vinçler falan. Hani o motor yenilemede, araç bakımında kullanılan. Dedik Makine İkmale çevirelim. Yapamıyorduk. Ama şimdi yapacağız. Neden? Oturduk, aklın yolu bir Milliyetçi Hareket Partili bir belediye, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye ama iki aklı başında Başkan olursa, iki düzgün düşünen adam olursa gerisi teferruat. Biz bürokratlarımıza deriz ki, 'Biz böyle uygun gördük, yapın'; yapıyorlar. Hiçbir sorun yok. Ama ben Başkanla görüşeceğim. Hiçbir sorun yok. Bakalım o ne düşünüyor. Biz bu iş için girişimde bulunuruz. "

Başkan Seçer, siyasi bir dertleri olmadığını dile getirerek, "Sizler de esnaf olarak belediyenizi herkesin belediyesi olarak görün. Bu konuda da rahat olun" dedi. Seçer, Mersin Oto Galericiler Sitesi'nden ayrılırken minibüsçü esnafı ile selamlaşıp, sorunlarını dinledi.

Yayın Tarihi: 30. 10. 2021 09: 00: 00

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