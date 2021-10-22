Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) "Ekonominin Kalbi Mersin'de Atıyor" sloganıyla düzenlediği Mersin Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan zirvede Başkan Seçer, tarımın, turizmin ve ticaretin önemine değinerek, önemli ve değerli yatırımların Mersin'e kazandırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

"Burada birim fiyatı yüksek ürünler üretiliyor"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Başkan Seçer'in yanı sıra MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve çok sayıda iş insanı katıldı. Mersin'in gelecekte yıldızı parlayan bir kent olacağını vurgulayan Seçer, "Umut ediyorum tarih beni yanıltmayacak, önümüzdeki yakın tarihte, daha sonra orta ve uzun vadede Mersin'in nerelere evirileceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Mersin'in tarım kenti olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Toprakla suyu buluşturduğunuz zaman zaten verim, kalite çok muazzam oluyor. Yani rafta pazar değeri, etiket fiyatı yüksek ürünler Mersin'de. Burada birim fiyatı yüksek ürünler üretiliyor. Bütün bunlar bizim ciromuza katkı yapıyor. Türkiye'nin 5., 6., 7. sırada vergisini ödeyen şehiriz ama Türkiye'nin gelir dağılımında kardeşler arasında fakirliğin tavan yaptığı şehiriz, Adana'dan sonra 2. sırada. En zengin kardeş burada, en fakir kardeş yerlerde sürünüyor. Böyle bir enteresan kentteyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, lojistiğin Mersin için önemine vurgu yaptı

Başkan Seçer, kentte tarım, turizm ve sanayinin var ettiği bir başka sektör olan lojistik sektörünün önemine değinerek, şunları söyledi:

"Çok sektörlü bir kentin kendiliğinden devasa bir sektör ürettiğini görüyorsunuz; lojistik. Sanayi; lojistik lazım. Ticaret; yurt içi, yurt dışında lojistik lazım. Tarım ; üretim yapıyorsunuz lojistik lazım. Turizm; lojistik lazım. Bütün yollar lojistiğe çıkıyor. Bu yüzden de lojistik konusu üzerinde durmak istiyorum. Beni de ilgilendiren önemli konulardan ve yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Uluslararası havalimanı; bunun önemi çok büyük. Dünyanın en büyük havaalanlarından biri diye övünen İstanbul Havaalanı'nı şu kadar sürede bitiren bir merkezi yönetimin 2013'te temeli atılan bir uluslararası havaalanını bitiriyor olması lazım. Otoyol, Çeşmeli'den mutlaka Taşucu'na bağlanmalı; ama Orta Anadolu'yu Gülek'ten sonra bağlayan önemli bir kapı olan Sertavul'un Silifke'ye kadar inmesi lazım. Çok önemli, bu coğrafyayı bilenler bilir. SEKA Limanı özelleşti, orada bir ticaret söz konusu olacak. O bölgenin üretimi, tarımı, turizmi var. Oradan bağlayacaksınız ya da Orta Anadolu'dan ihracat yapacaksınız ya da ithal ürünlerini Anadolu'ya taşıyacaksanız. Eğer SEKA Limanı'nı açıyorsanız, orası son derece önemli. "

"Mersin'in lojistik merkezi haline gelme durumu söz konusu"

Liman konusunun da Mersin için büyük önem taşıdığını ifade eden Seçer, "Mersin'in bu bölgenin, tüm dünyanın çok değerli, önemli deniz ticaretinin kesiştiği nokta olan bir lojistik merkezi haline gelme durumu söz konusu" diye konuştu. Daha öncesinde Mersin olarak belirlenen ama 11. Kalkınma Planı'nda yeri 'Doğu Akdeniz' olarak işaretlenen ana konteyner limanı hakkında da konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Şu anda liman 2. 6 milyon TEU. Eğer bir problem yaşamazlarsa hukuki olarak, 1 milyon TEU liman genişleyecek. Benim gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden, ticaret hacminin genişlemesinin durdurulmasından yana bir tavrım olamaz Belediye Başkanı olarak. Ben yatırım istiyorum. Ama yatırım yaparken lobilerin kurbanı, mantıksız, kişiyi kurtaran, şirketleri kurtaran bir yatırım değil; tüm Mersin'e, tüm bölgeye, tüm ülkeye matuf ve hepimizi ilgilendiren önemli, değerli yatırımların Mersin olarak üzerine gitmemiz gerekiyor. Ne yapıp ne edip bu yatırımları Mersin'e kazandırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunu bürokrasiden çok seçilmişlerin düşünmesi gerekiyor. "

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da toplantının önemine vurgu yaparak, "Umarım bu zirve, gelecek planlarımızı yapmakta bize yol gösterecektir" dedi.

Yayın Tarihi: 22. 10. 2021 20: 07: 23

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