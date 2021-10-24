Başkan Seçer, Çamlıbel Sokak Festivali'ne Katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çamlıbel'in eski canlılığına kavuşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mersin Çamlıbel Sokak Festivali'ne katıldı. Gösteriler ve konserlerle vatandaşın ilgi odağı olan festival, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İcra Komitesince organize edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve birçok paydaşın desteğiyle gerçekleşen festivalde kurulan stantları gezen Başkan Seçer, satışı yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. İkram edilen yiyeceklerin de tadına bakan Seçer, vatandaşlarla ve esnafla selamlaştı. Başkan Seçer'e, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayla Harp, Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği Başkanı Hüseyin Karlıklı ile STK'ların ve odaların temsilcileri eşlik etti.

Festivalde vatandaşlarla birlikte sokakta müziğin ritmine ayak uyduran dansçıları da izleyen Seçer, son olarak Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konserini dinledi.

Yayın Tarihi: 24. 10. 2021 09: 00: 00

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