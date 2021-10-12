Başkan Savran'dan Esra Yıldız ve Antrenörü Nedim Baba'ya Tebrik

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden ve geçtiğimiz hafta Türkiye Şampiyonluğu kazanan milli boksör Esra Yıldız ve Antrenörü Nedim Baba'yı tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Milli Boksör Esra Yıldız ve Antrenörü Nedim Baba'yı başkanlık makamında konuk etti.

Yıldız ve Antrenör Baba ile bir süre sohbet eden Savran, milli sporcu ve antrenörü Nedim Baba'yı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısı ve Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında elde ettiği Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Aralık ayında İstanbul'da yapılacak olan AIBA Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksöre başarılar dileyen Savran, "Olimpiyat Oyunları'ndaki maçlarını büyük bir heyecan ve gururla izlediğimiz Esra Yıldız, elde ettiği başarılarla şehrimizin ve ülkemizin gururu oldu. Kendisini ve antrenörü Nedim Baba'yı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda başarısını sürdürerek şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Aralık ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası için de şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

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