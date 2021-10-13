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Başkan Savran, Altyapı Sporcularını Ziyaret Etti

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Başkan Savran, Altyapı Sporcularını Ziyaret Etti

Başkan Savran, Altyapı Sporcularını Ziyaret Etti Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Futbol Kulübünün altyapı sporcularını ziyaret etti.

NEVŞEHİR (Habermetre) - Başkan Savran, Altyapı Sporcularını Ziyaret Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediye spor Futbol Kulübünün altyapı sporcularını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un çeşitli yaş gruplarındaki altyapı sporcularının antrenmanını izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisindeki antrenmanı Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte takip eden Başkan Savran, antrenörler Şakir Topoğlu ve Mustafa Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Genç sporcular ile bir süre sohbet ederek birlikte fotoğraf çektiren Savran, gençlerden koydukları hedeflere ulaşmak için çok çalışmalarını ve spor hayatlarını sürdürürken eğitimlerini hiçbir zaman aksatmamalarını istedi.

Savran, "Bu şehrin tüm gençleri bizler için çok kıymetli. Biz gençlerimizin eğitim hayatının yanında diledikleri spor branşlarına da katılarak spor yapmalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle açtığımız Yaz Spor Okulları'na gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Futbol branşında açtığımız bu kurslarda başarı gösteren 20 gencimizi Nevşehir Belediyespor altyapısına kazandırdık. Şu anda altyapıda 70 gencimiz var. Bu gençlerimiz ile çeşitli yaş kategorilerinde liglere katılıyoruz. Onlardan beklentimiz sadece birer iyi futbolcu olmaları değil eğitim hayatlarında da başarılı olmaları. Bunun için Nevşehir Belediyesi olarak desteğimizi her zaman arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

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