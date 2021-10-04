Başkan Sarı, Yassıada Toplantısı'na Katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Sarı, Yassıada Toplantısı'na Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Sarı, Yassıada Toplantısı'na Katıldı

İstanbul Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısını Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz, Sn. Oda Başkanımız, Sn. Baro Başkanımız, Sn. Turizm Derneği Başkanımız, Sn.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısını Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz, Sn. Oda Başkanımız, Sn. Baro Başkanımız, Sn. Turizm Derneği Başkanımız, Sn. Esnaf Odası Başkanımız ve TSO'nun Meclis Üyelerinin katılımları ile gerçekleştirdik. Şehrimizin turizmine önemli katkılar sunacağına inandığımız toplantımızda aldığımız kararların hayırlı olmasını dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Destici
Magazin Seren Serengil Şafak Sezer
Spor Alex Teixeira Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Sarı, Yassıada Toplantısı'na Katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:41:54. #1.11#