Başkan Sarı, Yassıada Toplantısı'na Katıldı

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısını Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz, Sn. Oda Başkanımız, Sn. Baro Başkanımız, Sn. Turizm Derneği Başkanımız, Sn. Esnaf Odası Başkanımız ve TSO'nun Meclis Üyelerinin katılımları ile gerçekleştirdik. Şehrimizin turizmine önemli katkılar sunacağına inandığımız toplantımızda aldığımız kararların hayırlı olmasını dileriz.

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