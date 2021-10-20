Başkan Sarı 41 yıllık asker arkadaşlarını ağırladı

ERZURUM (İHA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 41 yıl önce Erzurum Aşkale'de vatani görevini birlikte yaptığı askerlik arkadaşları ve komutanını ağırladı.

Kendisine sürpriz ziyarette bulunan arkadaşlarını konuk etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Sarı, "Arkadaşlarımızla o günleri yad ettik. Bizleri şereflendirdiler. Allah'ta onları şereflendirsin. Tabi bu tablo insanı hem onurlandırıyor, hem de duygulandırıyor. Askerlik arkadaşlarıma yaptıkları jestten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bölük Astsubayı olan İshak Yeşilyurt, "Başkanımızı ve silah arkadaşlarımız ile birlikte ziyarete geldik. Burada bizlere eski günleri yad etme fırsatı veren Başkanımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Faruk Bayrak da, "Mehmet Başkanımız ile askerlikten bu yana iyi bir dostluk ve arkadaşlığımız var. Kendisini sürekli takip ediyorum. Onun başarılarını gördüğümde çok mutlu oluyorum. Rabbim kendisine memleketi için daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu. Tayfun Yılmaz ise, "Biz 1978-80 gençliğinin hangi mezunu olursa olsun, hayatın her yönünde çok başarılı bir dönem geçirdiğini düşünüyorum. Bunların başında da Başkanımız geliyor. Kendisini basından sürekli takip ediyorduk. Memleketinde kendisini ziyaret etmek istedik. Sağ olsun hemşehrilerine güzel hizmetler sunuyor. Bundan sonra ki hayatında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

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