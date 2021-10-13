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Başkan Şahin, Kooperatif Başkanı Yeşilmen'i kabul etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Şahin, Kooperatif Başkanı Yeşilmen'i kabul etti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Sınırlı Sorumlu Midyat Mermerciler Karocular ve Biriketçiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Arif Yeşilmen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Sınırlı Sorumlu Midyat Mermerciler Karocular ve Biriketçiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Arif Yeşilmen ve kooperatiflerinin yöneticilerini makamında kabul etti.

Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette, duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Veysi Şahin, ''Biz esnafımızı seviyoruz. Vatandaş memnuniyeti en büyük önceliğimizdir. Hepimiz bu şehrin insanıyız. Esnafların çevreyi rahatsız etmeleri ve bir arada toplanmalarının çok önemlidir. Belediye olarak vatandaşımız ve esnafımızın mağdur olmaması için destek veriyoruz. Esnafımızın sorunlarını çözmek için her zaman her yerde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kooperatif Başkanı Mehmet Arif Yeşilmen, Kooperatifin kurulması sürecinde kendilerine verdiği destek nedeniyle Başkan Şahin'e teşekkür ederek, son çalışmalar hakkında ve sitesi hakkında bilgi verdi.

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