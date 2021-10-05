Başkan Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bilecik Konak kafe restoranda düzenlenen düzen sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Şahin, ülke ve Bilecik gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bundan böyle her ay basın mensuplarıyla bu tür organizasyonlarda bir araya geleceğini belirten Başkan Şahin basının önemine vurgu yaptı. Kahvaltı günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri