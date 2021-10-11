BAŞKAN PEKYATIRMACI SEYİR TEPESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

KONYA (Habermetre) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Seyir Tepesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, Seyir Tepesinde Piknik yapan vatandaşlarla sohbet ederek çocuklarla maç yaptı.

Selçuklu Belediyesi tarafından kazandırılan Selçuklu Seyir Tepesi, Konyalıların uğrak noktalarından biri haline geldi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Seyir Tepesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Piknik yapan vatandaşlarla görüşen Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşların Seyir Tepesi hakkında görüşlerini aldı. Çocuklarla da görüşen Ahmet Pekyatırmacı, çocukların oyunlarına da katıldı. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlara Seyir Tepesinde çalışmaların süreceğini ve farklı mekanlarla karşılarında olacaklarının da müjdesini verdi.

Başkan Pekyatırmacı; "Seyir Tepesini daha da güzelleştireceğiz"

Büyük bir ova olan Konya'da tepeyi değerlendirdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Manzara anlamında Konya'nın en güzel tepelerinden bir tanesini değerlendirdik. Eşsiz Konya manzarasını temiz hava ile buluşturan Seyir Tepemiz, Selçuklu'nun önemli mekanlarından bir tanesi oldu. Konya'nın en kuzeyi olan Ardıçlı'dan Meram Köyceğiz'e kadar tüm Konya'yı görebiliyoruz. İlk etap çalışmasını tamamladığımız Seyir Tepesinde ikinci ve üçüncü etaplarında tamamlanması ile inşallah burası daha güzel bir mekan haline gelecek. Ben bütün hemşehrilerimizi buraya temiz havada eşsiz Konya manzarasını izlemeye davet ediyorum. " şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri