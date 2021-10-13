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BAŞKAN PEKYATIRMACI ESNAFLA BULUŞTU

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BAŞKAN PEKYATIRMACI ESNAFLA BULUŞTU

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'ya daha iyi hizmet edebilmek için istişarelerini sürdürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'ya daha iyi hizmet edebilmek için istişarelerini sürdürüyor. Başkan Pekyatırmacı, Lale Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Selçuklu'da hizmet kalitesini artırmak adına Başkan Ahmet Pekyatırmacı istişarelerini sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Lale Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflarla yaptığı görüşmelerde Başkan Pekyatırmacı, çevre düzenlemeleri hakkında bilgi verirken, daha güzel bir Selçuklu için görüş alışverişinde bulundu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da hizmet kalitesinin artması için bu istişarelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi.

Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz "

İlçe sakinleri ve esnaflarla her fırsatta bir araya gelerek hem istişare ettiklerini hem onlardan gelen talepleri dinlediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "İlçemizi, tüm hemşehrilerimizin taleplerini dinleyip onlarla görüş alışverişi yaparak hep birlikte yönetiyoruz ve her fırsatta onlarla bir araya geliyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte esnafımız da zor günlerden geçti. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın bu zor günlerinde de sağladığı maddi ve manevi desteklerle yanında oldu. Bundan sonraki süreçte aşılama çalışmasıyla birlikte tamamen pandemi sürecinden kurtulacağımız ve daha güzel günlerde beraber olacağımız günler yakında. Bizler yine daha güzel bir Selçuklu için hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

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Haber: BAŞKAN PEKYATIRMACI ESNAFLA BULUŞTU - Haberler
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