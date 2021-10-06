BAŞKAN PEKYATIRMACI DERSE KATILDI

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile birlikte Edebiyat Fakültesi'nde Siyasal Psikoloji dersine katıldı. Başkan Pekyatırmacı, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin taleplerini dinledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi. Selçuk Üniversitesinde ziyaretlerde bulunan Başkan Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile birlikte derse katıldı. Edebiyat Fakültesinde Siyasal Psikoloji dersine katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da tarihi ve kültürel mekanları gezmeleri için belediye olarak imkan sağlanacağının müjdesini verdi.

Başkan Pekyatırmacı; "Mezun olduğum üniversitede sizlerle bir araya gelmekten memnunum"

Selçuklu nüfusunda öğrencilerin önemli bir yeri olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Selçuk Üniversitesi Türkiye'nin önemli ve köklü üniversitelerinden bir tanesi. Ben de 1993 yılında bu üniversiteden İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Burada sizinle birlikte olmak bizim için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Üniversitemiz hakikaten gerçekten büyük bir üniversite, inşallah bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanırsınız. Derslerinizden kalan zamanda sosyal ve kültürel anlamda çalışmalar, geziler yapabilirseniz. Konya'da bu yönden de imkanlar var. Bizim Selçuklu Gençlik Meclisimiz var. Orada arkadaşlar çok güzel faaliyetlere imza atıyorlar. Üniversite içerisinde stantlarımız açılıyor, orada buluşmalar yapılıyor. Öğrenci gruplarımız kendi özgür iradeleriyle istedikleri çalışmayı yapıyorlar. Ben vaktinizi iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. " şeklinde konuştu.

Rektör Aksoy; "Konya'da eğitim görmek bir şans"

Selçuklu Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, "Selçuklu Belediyesi birlikte projeler yürüttüğümüz önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Başkanımız sağ olsun kampüsümüze bir park kazandırıyorlar. Öğrencilere yönelik faaliyetlerini sürekli takip ediyoruz. Selçuklu ve Konya öğrenciler için bir şans, burada eğitim gören öğrencilerin şanslı olduğunu düşünüyorum ve bu şansı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı ve Rektör Metin Aksoy daha sonra Selçuklu Belediyesi'nin katkısıyla Edebiyat Fakültesinde kurulan Kütüphanede incelemelerde bulundu.

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