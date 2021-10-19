BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Muhtarlarımız, devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi.

Başkan Pekmezci, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.

Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.

Bu vesile ile vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." - BAYBURT

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