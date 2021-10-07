Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürü ile Melikgazi Tapu ve Kadastro Müdürlerini yeni hizmet binasında ziyaret ederek, artık vatandaşların işlemlerinin çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirileceğini söyledi.

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürü ile Melikgazi Tapu ve Kadastro Müdürlerini yeni hizmet binasında ziyaret ederek, artık vatandaşların işlemlerinin çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirileceğini söyledi.

Kayseri Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün bir kaç ay önce hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeni Bölge Müdürlüğü binasında bütün müdürlükler toplandı. Dolayısıyla vatandaşlarımız tek bir alanda nitelikli hizmet alıyor. Tapu kadastronun yaptığı çalışmalar takdire şayan. En şeffaf, en temiz, en güzel hizmet veren kurumlardan birisi haline geldi. Bu kapsamda da belediyelerin en çok ortak çalıştığı kurumların başında geliyor. Tapu ve kadastro bizim yaptığımız tüm ifraz, tevhid ve imar ile ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, 18 uygulamaları ile ilgili tüm uygulamalar bir altyapı çalışması gibi çok hummalı yapılan çalışmalar. Bu kapsamda da biz Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüzü ve Melikgazi müdürlüklerini oldukça yoruyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarından dolayıda Melikgazi'de birçok hizmeti güzel bir şekilde verme imkanımız oluyor. Arkadaşlarımızı hem meslektaş olarak hem de mesai arkadaşı olarak görüyorum. Yeni hizmet binalarında daha kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri'nin tapu ve kadastro bu anlamda birçok ile göre çok ileride olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tapu ve kadastronun artık dijital ortama geçmesi, koordinat sistemlerinin, mülkiyet verilerinin, tapuların çok hızlı bir şekilde elde edilmesi ve vatandaşın çok hızlı bir şekilde alım satım yapması çok önemli. Melikgazi 600 bin nüfusla Türkiye'de ruhsat verme açısından ilk dörde girdiği gibi alım satım işlemlerinde de hep üst sıralarda. Dolayısıyla bu başarıyı yakalarken Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün ve diğer müdürlüklerinde çok büyük katkısı var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde çalışmayı nasip etsin" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Pınar Deniz Aleyna Tilki
Spor Ferdi Kadıoğlu Marcao Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:55:44. #1.17#