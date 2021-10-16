Başkan Palancıoğlu, Mevlid Kandilini kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Palancıoğlu, Mevlid Kandilini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Palancıoğlu, Mevlid Kandilini kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.

"Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Pazar günü Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Mevlid Kandili biliyorsunuz Peygamber efendimizin doğum günü. İslam dünyasında, Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gece Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mübarek geceye bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz, Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla çocuklarımızın, kendimizin, ailemizin fertlerinin doğum gününü kutladığımız gibi inşallah bu pazar Peygamber Efendimizin doğumunu kutlayalım. Mevlit doğum günü, doğum demek. Dolayısıyla bizlerin gerçekten güzel insan olmasını teşvik eden, İslami olarak yaşamamızı teşvik eden, kainatın yaratılmışların en güzeli Peygamber Efendimizi inşallah bu pazar hep birlikte anacağız. Kur'an-ı kerim okuyacağız, dualar edeceğiz. Cenabı Allah bizlere de evlatlarımıza da bizden sonra gelen tüm nesillere de Peygamber Efendimize layık ümmet olmayı nasip etsin. Bu vesile ile Tüm İslam aleminin ve Kayserili Hemşerilerimin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik eder; ülkemize, tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesi temenni ederim." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Tuna Kubilay Aka Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Palancıoğlu, Mevlid Kandilini kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:45:45. #1.17#